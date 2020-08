Bars et restaurants en Ile-de-France : “Une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement”

Partagez Facebook Twitter LinkedIn

Selon Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars, brasseries du GNI-HCR et élu à la CCI Île-de-France, interviewé sur FranceInfos le 28 août : “Une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement” dans les bars et restaurants franciliens. Extraits.

“franceinfo : Face à la circulation active du coronavirus, les professionnels du secteur craignent à Paris la fermeture dès 23h, comme à Marseille, de leurs établissements. Comment éviter cela ?

Marcel Benezet : Nous avons mis en place en concertation avec la mairie de Paris, une prise de température des clients qui va être en vigueur très prochainement et ensuite un cahier de rappel en cas de problème de Covid-19 dans nos établissements. Il n’y a pas d’obligation de remplir ce cahier, c’est une précaution qu’on demande aux clients de prendre en cas de problème. Il n’y a pas non plus d’obligation de prise de température, beaucoup d’établissements le font déjà et il n’y a pas de problème, au contraire cela se passe très bien. La prise de température, c’est une bonne chose, c’est d’une simplicité, c’est infrarouge, c’est très rapide. Les gens sont prêts à accepter ça pour continuer à vivre sur nos terrasses et dans nos établissements. Si l’on devait fermer à 23 heures, ce que je ne souhaite pas, ce serait une catastrophe parce qu’économiquement ce serait encore nous prendre 10 à 20% de nos chiffres d’affaires. Nous avons décidé d’augmenter le protocole sanitaire.” […]

