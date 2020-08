La mairie de Paris demande au gouvernement d’imposer le port du masque en extérieur en France

Partagez Facebook Twitter LinkedIn

Anne Souyris, adjointe à la mairie, chargée de la Santé a expliqué le 30 juillet sur France Bleu Paris qu’il faudrait faire du port du masque en extérieur une “obligation” en France. Extraits de son intervention.

“… Ce que nous pensons, c’est qu’il faudrait carrément une obligation” de porter le masque, explique l’élue, qui ne voit pas “très bien pourquoi Olivier Véran ne l’impose pas déjà car, à notre niveau, on ne peut que recommander.”

Imposer le masque en extérieur serait, selon Anne Souyris, “une bonne solution” pour éviter que le taux de reproduction du coronavirus devienne incontrôlable. Dans la capitale, la situation n’est pas préoccupante mais elle pourrait le devenir.

“Les lits d’hospitalisation ne sont pas plus occupés, de ce côte-là ça reste stable, souligne-t-elle. En revanche, on constate que le taux de reproduction du virus augmente progressivement. La semaine dernière, il était encore à 1,15. Là, il est à 1,26. Ce virus se propage surtout chez les personnes entre 20 et 40 ans parce que ce sont ces populations-là qui se regroupent le plus. Donc il faut faire très attention.”

Source :

– FranceBLeu : La mairie de Paris souhaite que le gouvernement impose le masque en extérieur